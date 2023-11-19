Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Збірна Сербії своїм прямим потраплянням на чемпіонат Європи допомогла команді Сергія Реброва.

У рамках останнього матчу відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України зіграє проти Італії за право напряму потрапити на турнір — команді Сергія Реброва потрібна лише перемога, щоб посісти підсумкове друге місце у групі С.

Втім, завдяки сприятливим результатам у інших відбіркових групах в збірної України тепер є запасний шлях до того, щоб кваліфікуватися до фінальної частини чемпіонату Європи через Лігу націй, оскільки Шотландія та Сербія напряму гарантували собі вихід на ЄВРО-2024 у цьому відборі.

"Синьо-жовті" гарантовано зіграють в плей-оф Ліги націй за потрапляння на наступну континентальну першість, якщо не зможуть перемогти Італію в відборі, і потенційно єдва варіанти розвитку подій.

Перший варіант: збірна України зіграє в плей-оф рангу B, де потенційними суперника для "синьо-жовтих" є Ізраїль, Боснія і Герцеговина та Фінляндія.

Другий варіант: збірна України зіграє в плей-оф рангу А, де вже є Польща та хтось з пари Вельс/Хорватія.

Якщо Чехія не вийде на ЄВРО-2024 через відбір у випадку поразки від Молдови в останньому матчі, то Україна точно залишиться в дивізіоні B. В іншому випадку буде жеребкування плей-оф між трьома учасниками, які не є переможцями груп Ліги націй у дивізіоні B, про перехід до дивізіону А.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.