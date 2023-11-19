Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич дав свій коментар.

Напередодні матчу Євро-2024 Україна — Італія, головний тренер нашого суперника Лучано Спаллетті поспілкувався зі ЗМІ.

"Шлях пройдено однаковий. Очки рівні. Завтра не буде фаворита. Я думаю, що Ребров дуже добре підготувався до матчу. Гадаю, що Україна гратиме у відкритий атакувальний футбол. Моя атака? У мене є вибір гравців. Я його зроблю.

У нас є певний стиль. Завтра ми його продемонструємо. Ми маємо бути уважними, адже Україна — дуже вправна команда. Ми не повинні програвати під час швидких перебудов суперника", — наводить слова Лучано Спаллетті офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.