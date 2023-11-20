Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

26-річний футболіст вийшов у стартовому складі.

У рамках десятого туру відбору до чемпіонату Європи-2024 збірна України грає проти Італії.

У стартовому складі на поєдинок вийшов Віктор Циганков. Таким чином, 26-річний вінгер проводить свою 50-ту гру за "синьо-жовтих".

У попередніх іграх Циганков забив 11 голів та зробив 5 результативних передач за Україну.

Нагадаємо, що Віктор дебютував за збірну у листопаді 2016 року.