26-річний футболіст вийшов у стартовому складі.
ВІКТОР ЦИГАНКОВ, GETTY IMAGES
20 листопада 2023, 21:58
У рамках десятого туру відбору до чемпіонату Європи-2024 збірна України грає проти Італії.
У стартовому складі на поєдинок вийшов Віктор Циганков. Таким чином, 26-річний вінгер проводить свою 50-ту гру за "синьо-жовтих".
У попередніх іграх Циганков забив 11 голів та зробив 5 результативних передач за Україну.
Нагадаємо, що Віктор дебютував за збірну у листопаді 2016 року.
Гра Україна — Італія почалась о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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