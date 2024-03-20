Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, ТМ "Моршинська", розбирає гру опонента збірної України у плей-оф до Євро-2024.

Збірна України зіграє у плей-оф відбору на Євро-2024 з Боснією і Герцеговиною. Наша національна команда вже зустрічалася з цим опонентом у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Втім, з того часу відбулося декілька змін у складах обох команд. У цьому матеріалі розберемося, як виглядає нинішня балканська команда.

У БіГ важливу роль грають досвідчені зірки, але є цікаві гравці нової генерації

Найкращим за гол+пас у відборі на Євро в складі команди став Едін Джеко. Досвідчений форвард забив гол Ліхтенштейну, а також зробив два асисти у матчі зі згаданим аутсайдером групи. Враховуючи, що Боснія і Герцеговина виграла лише три матчі (один з них з Ісландією), а також майже не забивала у інших — це хороший результат. Наразі Едін є головною зіркою команди Саво Мілошевича, а наблизитися до нього в рейтингу найкращих бомбардирів найближчим часом майже нереально — забив 65 голів у 133 матчах як не як.

Найкращі роки кар'єри Джеко відбулися у десятих, а після успішних виступів за Інтер він відправився у Фенербахче. В чемпіонаті Туреччини форвард не відбуває номер, а забив менше двох десятків голів цього сезону.

На заміну зірковому ветерану є декілька конкурентів, серед яких особливо виділяються Смаїл Превляк, Харіс Табакович та Ермедін Демірович. Перший з них брав участь у попередній зустрічі з Україною — тоді Смаїл виступав за Ейпен. Минулого літа він перейшов у Герту, але не демонструє там високу результативність, забивши лише 4 голи у другій Бундеслізі. Втім, у збірній Боснії і Герцеговини Превляк встиг відзначитися кількома важливими м'ячами.

Що до Харіса, то він відправився у берлінську команду разом зі співвітчизником, а раніше змінив декілька клубів у Швейцарії, Угорщині та Австрії. Саме Табакович є одним з лідерів нинішнього колективу, забивши 13 голів і віддавши 4 асисти в одному лише чемпіонаті, а також додав до них 3+1 у Кубку Німеччини. Також завдяки цьому йому вдалося дебютувати за збірну БіГ у віці 29 років в матчі з Люксембургом. Наразі відмітитися голами там не вдалося.

Важливим бомбардиром є Ермедін Демірович, який виступає в Аугсбургу. Зараз форвард має найрезультативніший сезон в кар'єрі, рахуючи голи та асисти. Солідні 14+8 у чемпіонаті Німеччини, що складає більше половини голів команди. У збірній, навіть не дивлячись на достатню кількість матчів, у нього лише один м'яч.

В центрі півзахисту виступає друга зірка балканського колективу — Міралем П'янич. Зараз іменитий хавбек грає важливу роль у збірній. Навіть не дивлячись на виступи у еміратській Шарджі з меншим рівнем інтенсивності, він добре виглядає у матчах за національну збірну та проводить майже повні ігри. Традиційно надійний з м'ячем, входить у топи серед усіх гравців у відборі на Євро за деякими статистичними показниками, серед яких розрізні та розумні передачі, тому він все ще дає солідну якість. Не виключений варіант, що саме Міралем розпочне в основі матч з Україною.

В півзахисті є достатньо цікавих кандидатів поруч з ветераном. Є досвідчений гравець Касимпаши Харіс Хайрадінович, але особливо необхідно виділити Раде Крунича та Деніса Гусенбайшича.

Цієї зими Раде відправився у Фенербахче. Наразі йому не вдалося виграти конкуренцію у Мілані, а в чемпіонаті Туреччини в нього більше ігрових хвилин. Разом з італійською командою Крунич став чемпіоном Італії, а у відборі на Євро пропустив половину матчів. Втім, саме його дубль дозволив перемогти Ісландію.

А Деніс є одним з лідерів Кельна. У 2022 році його купили з Кіккерс Оффенбах, але з минулого сезону він почав регулярно виходити на поле і вже цієї кампанії Гусенбайшича можна назвати важливим гравцем. В майбутньому він цілком може бути лідером збірної Боснії і Герцеговини. Наразі півзахисник все ще не дебютував у національній команді.

У захисті найдосвідченіший гравець — Сеад Колашинац. Зараз він виступає у складі Аталанти, будучи одним з лідерів команди Джан П'єро Гасперіні. У збірній Боснії і Герцеговини ситуація схожа. Якщо брати відбір до Євро, то Сеад провів майже всі матчі крім тих, в яких не зміг взяти участь через пошкодження на деяких етапах. Втім, у випадку наявності хороших кондицій саме Колашинац має зіграти в основі зі збірною України.

Також в складі є представник з клубу АПЛ. У Шеффілд Юнайтед виступає Анель Ахмедходжич, який перейшов із Мальме до "клинків" ще коли ті грали в Чемпіоншипі. У відборі на Євро він був основним гравцем, але далі мав пошкодження і через це не грав в наступних матчах. Цього сезону Анель провів велику кількість ігрових хвилин у чемпіонаті Англії.

На позиції воротаря в основному виступає Ібрагім Шехич, який зараз грає у Аль-Халіджі, а раніше — у Коньяспорі. Провів більше півсотні зустрічей у складі національної команди, а стати ключовим у збірній вийшло після завершення міжнародної кар'єри Асміра Беговича.

Заміною для нього є голкіпер Нікола Василь. Раніше він виступав у складі Зорі, а зараз грає у Санкт-Паулі, разом з яким змагається за вихід у Бундеслігу.

Базові принципи гри збірної Боснії

На старті відбору Євро-2024 національна команда використовувала схему 3-5-2, що у захисті переходила на 5-3-2. Втім, коли БіГ очолив Саво Мілошевич, боснійці почали грати за формацією 4-2-3-1.

Ставка робиться не на контроль м'яча, а на перехідні фази, де можна зловити опонента у швидких атаках, але в завершальній фазі є проблеми. Беручи статистику ударів, наступний опонент збірної України завдав більше ударів по воротах за українців у кваліфікації до турніру, але забив майже на п'ять голів менше, аніж мав. Крім того, збірна БіГ пропустила більше, ніж повинна була, аж практично на сім голів.

У захисті дійсно виникають неприємності через те, що не завжди вдається грамотно компенсувати простір і не допускати ривки суперників у зони завершення. Деколи є проблеми з грою 1 в 1, чим можна скористатися завдяки вмінням вінгерів нашої збірної.

Також Боснію і Герцеговину важко назвати інтенсивною командою. За цим показником вона йде поряд з багатьма середняками європейського відбору.

У випадку хорошої гри в пресингу від збірної України можна буде розраховувати на більш швидкі перехоплення м'яча зі спробами швидко доставити його у фінальну третину. Створення чисельної більшості в різних ділянках на полі може в цьому добре допомогти.

Якщо говорити про вибір стартового складу, більшість основних гравців прослідковується достатньо добре. У воротах найчастіше грає Ібрагім Шехич, у захисті виступає трійка Адріан Барішич, Денніс Хаджикадуніч та Амар Дедич. На позиції лівого захисника є варіанти з Сеадом Колашинацем або Ніхадом Муякичем.

В центрі півзахисту поруч з Міралемом П'яничем зазвичай грав Гойко Цимирот. У атаці в якості інсайда є варіанти з Раде Круничем чи Харісом Хайрадиновичем, а крім Едіна Джеко можуть зіграти Смаїл Превляк чи Ермедін Демірович. У залежності від вибору складу деякі з форвардів можуть зіграти на позиції вінгерів.

Збірна Боснії і Герцеговини є непростою командою зі своїм спектром переваг і у випадку недооцінки може показати це. Дуже важливо зіграти сконцентровано і скористатися проблемами цього колективу у важливому матчі відбору на чемпіонат Європи.