Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер збірної України — про перші дні у таборі "синьо-жовтих" перед важливими матчами відбору на Євро-2024.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України зустрінеться з Боснією і Герцеговиною.

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зубков поділився враженнями під перших днів у таборі головної команди країни, яка готується до вирішальних матчів.

"Ми всі сумували за партнерами по збірній, і зараз був другий день суцільного позитива.

Чекаємо всіх наших легіонерів. І я не думаю, що зараз час якось конкретно оцінювати збірну Боснії і Герцеговини", — цитує слова Олександра Зубкова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом.