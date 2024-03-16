Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Участь вінгера у наступному матчі "синьо-жовтих" досі під питанням.

Правий вінгер Жирони Віктор Циганков приєднався до гравців збірної України, які готуються до матчу проти Боснії і Герцеговини в іспанській Марбельї, передає офіційний Telegram-канал УАФ.

Зазначимо, що 26-річний гравець пропустив матч 29 туру Ла Ліги проти Хетафе, в якому каталонці мінімально поступилися, через виявлене у нього розтягнення медіальної колатеральної зв'язки правого коліна І ступеня. Участь Циганкова у поєдинку з боснійцями все ще під питанням.

Півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 між збірними Боснії і Герцеговини та України відбудеться у четвер, 21 березня. У фіналі колектив Сергія Реброва може зустрітися з Ізраїлем або Ісландією.