Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек висловився про майбутній матч відбору на Євро-2024.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України зустрінеться з Боснією і Герцеговиною.

Центральний півзахисник київського Динамо та "синьо-жовтих" Микола Шапаренко поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з боснійцями.

"Ми вже грали з Боснією і Герцеговиною, поважаємо їх як команду. Буде доволі складна гра, але ми готові. У нас всі гравці перебувають, плюс-мінус, у хорошому тонусі, всі грають у своїх клубах. Думаю, буде дуже і дуже хороша гра", — сказав Шапаренко у коментарі для YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом. У разі перемоги команда Сергія Реброва зустрінеться в фіналі плей-оф з переможцем пари Ізраїль — Ісландія за путівку до фінальної частини Євро-2024 в Німеччині.