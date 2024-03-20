Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Решта футболістів збірної України займалися за загальною програмою.

Національна збірна України провела останнє ранкове тренування в іспанській Марбельї перед обіднім вильотом до Боснії і Герцеговини на півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, у колективному тренуванні за вівторок, 19 березня, взяли участь 27 із 28 гравців команди Серія Реброва.

Єдиним, хто займався зранку за індивідуальною програмою, був вінгер Жирони Віктор Циганков. Причиною є відновлення ушкодженої зв’язки колінного суглоба під пильним наглядом лікарів та тренера з фізпідготовки.

Участь 26-річного правого вінгера у майбутньому поєдинку проти БіГ наразі знаходиться під питанням. У середу, 20 березня, о 17:30 у "синьо-жовтих" заплановане передматчеве тренування на арені Біліно Поле в місті Зениця.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом. У разі перемоги команда Сергія Реброва зустрінеться в фіналі плей-оф з переможцем пари Ізраїль — Ісландія за путівку до фінальної частини Євро-2024 в Німеччині.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк).