Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник дав свій коментар.

Дебютант "жовто-синіх" Володимир Бражко поділився емоціями після перемоги над Боснією і Герцеговиною (2:1) у півфіналі кваліфікації на Євро-2024.

"Першу і другу зону оборони ми проходили легко, а ось вже ближче до їхніх воріт було важко. В другому таймі трішки перебудувалися, я почав грати третього захисника, Зінченко й Судаков більше грали як опорні, більше простору в них було. Потім, коли мене поміняли і почали грати в два нападники, створили моменти і забили голи", — сказав хавбек.

"Дуже сильно відчувалась підтримка наших вболівальників — це заводило. Знаємо, як за нас вболівають в Україні, в тому числі й воїни.

Стилі в збірній та клубі схожі, та й мені не складно перебудуватися, я розумію, як грати, але завжди є що покращувати.

Сьогодні цілий день я готувався, було багато думок, заспокоювався, бо хвилювався. Мене хлопці підтримували, тренер. Так, були помилки, але головне, що ми перемогли", — сказав Бражко в ефірі Суспільного.

На Football.ua доступне відео голів і огляд матчу.