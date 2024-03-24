Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець збірної України поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі.

Правий захисник збірної України Юхим Конопля висловився щодо матчу проти Боснії і Герцеговини, а також відповів, у чому Ісландія переважає боснійців, передає YouTube-канал ВЗБІРНА.

Конопля зазначив, що по емоціях, які "синьо-жовті" відчували під кінець гри з БіГ, коли ще програвали, це був один із найважчих матчів. Він додав, що кількох днів фізично достатньо, щоб відновитись.

"Для нас звичайна справа — грати через два на третій або через три на четвертий. І тому, я думаю, ми повинні підготуватись (до матчу з Ісландією) краще, ніж до гри з Боснією. Якщо в Іспанії газон був майже бездоганний, то покриття в Боснії було не дуже гарної якості. Також воно було сухе. Його не поливали, я думаю, спеціально, адже для них так комфортніше. І тому було важко контролювати м'яч. Те, що команда програвала до 85-ї хвилини, тисло, але я до останнього вірив та відчував, що ми зможемо переламати цю гру та здобути перемогу. Якщо не в основний час, так в додатковий точно", — сказав захисник.

Він поділився, що перемога в останні хвилини дала команді великий поштовх.

"Проте, коли ми прийшли в роздягальню та ще раз все проаналізували, то стало зрозуміло, що це була наша не найкраща гра. І все залежить від нас: як ми себе замотивуємо, як налаштуємось на наступну гру — залежить тільки від нас. Ми очікували, що вони гратимуть у 4 захисники, адже вони ще жодної гри не зіграли у 3 захисники з новим тренером. Це також вплинуло на те, що нам було важко адаптуватись на полі до нової формації", — заявив Конопля.

Представник донецького Шахтаря вважає, що пропущений гол був безглуздим і на нього команда не очікувала, але він зазначив, що після цього колектив почав грати так, як мав грати з першої хвилини.

"Останні 20-25 хвилин після пропущеного ми показали більш схожу на нашу гру. Але все одно ми повинні покращувати свою гру. Був "кікс", бо Матвієнко не бачив м'яч, таке трапляється", — пояснив гравець збірної України.

Конопля сказав, що збірна Боснії і Герцеговини гарно оборонялась і додав, що збірна Ісландії — помножений на три попередній суперник.

"У них є дисципліна, якої у Боснії не було. Я впевнений, що вони фізично набагато краще підготовлені. Вони точно знають, що роблять, тому що показують гарний результат протягом тривалого часу. Вони сильніше за Боснію, нам потрібно готуватися серйозніше", — впевнений Юхим.

Матч фіналу плей-оф кваліфікації проти Ісландії відбудеться у вівторок, 26 березня, на Вроцлав Стедіум. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У разі звитяги, збірна України отримає місце у групі Е (Бельгія, Словаччина, Румунія) чемпіонату Європи у Німеччині, що відбудеться влітку 2024 року.