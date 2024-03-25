Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич дав свій коментар напередодні гри.

У вівторок, 26 березня, відбудеться фінал плей-оф відбору Євро-2024, в якому зустрінуться збірна України та збірна Ісландії. Поєдинок на Вроцлав Стедіум у Польщі.

У разі перемоги у цій зустрічі збірна України отримає місце у групі Е (Бельгія, Словаччина, Румунія) чемпіонату Європи у Німеччині, що відбудеться влітку 2024 року.

Коментар щодо майбутньої гри дав керманич збірної Ісландії Оге Гарейде.

"Так, усі готувалися до гри сьогодні. Сігурдссон повернувся. Сьогодні всі показали хороше тренування і готові до завтрашньої гри.

Останнім часом мене всі запитують про те, як я ставлюся до ситуації в Україні. Звичайно, ми як демократична країна, як країна, яка дійсно розуміє, що відбувається, ми всі бачимо ситуацію, ми всі дуже співчуваємо.

Ісландія, як і багато європейських країн, приймає біженців з України, і нам дуже шкода людей. Звичайно, це дуже жахлива ситуація. Але всі ми — спортсмени, ми всі футболісти. Ми повинні концентруватися на грі, і для нас це зараз головне.

Гарейде запитали думки щодо того, що Україну вважають фаворитом зустрічі.

"Іноді ми повинні застосовувати захисний підхід, але насправді ми маємо атакувальний менталітет і повинні думати, як атакувати.

Звичайно, ми розуміємо, що Україна дуже сильна команда з дуже класними гравцями. Але насправді такі ігри, як завтра — це фінал. Така гра може бути одного разу в житті.

Якщо ви кажете, що Україна — фаворит, то я з вами не погоджуся, тому що шанси — 50 на 50. Тому що всі ми розуміємо, що це тільки одна гра, і вона покаже, хто власне виграє.

Звичайно, я можу сказати, що, можливо, через те, що всі вважають Україну фаворитом, на неї є тиск. Можливо, те, що Україна має цей статус фаворита, навіть зіграє нам на руку", — сказав Гарейде на прес-конференції.

Нагадаємо, фінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 Україна – Ісландія відбудеться 26 березня, о 21:45 за київським часом.