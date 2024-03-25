Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард дав свій коментар.

Роман Яремчук напередодні матчу проти Ісландії згадав негативний досвід від поєдинку проти збірної Уельсу.

"Так, була розмова в команді після Боснії і Герцеговини. Не знаю, правда, хто розповів журналістам, тому що це була між командою розмова. Це погано.

Поговорили про те, що вже був досвід такий після Шотландії, коли, можна сказати, була ейфорія, що ми за крок від чемпіонату світу.

А в матчі проти Уельсу ми розчарували всю країну, плакалися і витирали соплі потім один одному. Тож була розмова, щоб цього не повторилося. Потрібно забути Боснію і налаштовуватися на новий матч.

Ситуація в країні святкувати не дозволяє, але потрібно радувати вболівальників і тих, хто тримає фронт", — сказав Яремчук на прес-конференції.