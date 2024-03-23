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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 зіграють збірна України та збірна Ісландії. Поєдинок відбудеться на Вроцлав Стедіум у Польщі.

Фаворитом майбутньої зустрічі є колектив Сергія Реброва. Так, на перемогу збірної України можна поставити з коефіцієнтом 1.57, тоді як потенційний успіх збірної Ісландії оцінюється показником 6.90.

Ймовірність нічийного результату оцінюється показником 4.10.

На прохід України букмекери пропонують коефіцієнт 1.26, на прохід Ісландії — 3.90.

Тож на що ставити?

Оскільки "синьо-жовті" вважаються явним фаворитом протистояння, пропонуємо спробувати варіант з їхнім індивідуальним тоталом більше 1.5 з показником 1.80.

Також пропонуємо поставити на гол Артема Довбика, якому вдалося принести перемогу збірній України у матчі проти Боснії і Герцеговини. Коефіцієнт на результативний удар представника Жирони становить 2.88.

Якщо вважаєте, що Україна цього разу не пропустить і так само не програє в основний час, то непоганим варіантом є сценарій "1Х і обидві заб'ють (ні)", що оцінюється показником 1.97.

Матч між збірною України і збірною Ісландії розпочнеться у вівторок, 26 березня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1 Дніпро), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк).