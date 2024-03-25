Вінгер готується до гри, але невідомо, чи зможе зіграти.
ВІКТОР ЦИГАНКОВ, GETTY IMAGES
25 березня 2024, 20:57
Головний тренер Сергій Ребров заявив, що не знає, чи зможе Віктор Циганков зіграти завтра проти збірної Ісландії.
"Сподіваємося, що Циганков зіграє. Він тренується кілька днів, завтра ухвалюватимемо рішення, тому що він працює повноцінно тільки два дні.
Головне зараз — його фізичні кондиції", — сказав Ребров на прес-конференції.
Нагадаємо, фінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 Україна – Ісландія
відбудеться 26 березня, о 21:45 за київським часом.