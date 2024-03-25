Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер готується до гри, але невідомо, чи зможе зіграти.

Головний тренер Сергій Ребров заявив, що не знає, чи зможе Віктор Циганков зіграти завтра проти збірної Ісландії.

"Сподіваємося, що Циганков зіграє. Він тренується кілька днів, завтра ухвалюватимемо рішення, тому що він працює повноцінно тільки два дні.

Головне зараз — його фізичні кондиції", — сказав Ребров на прес-конференції.