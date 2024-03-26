Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

460 глядачів підтримуватимуть ісландців.

У рамках фіналу плей-оф відбору до фінальної частини Євро-2024, яке пройде влітку у Німеччині, національна збірна України спробує здобути путівку на континентальну першість у вирішальному протистоянні з Ісландією.

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Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, на трибунах стадіону "Тарчинський Арена Вроцлав", який вміщує приблизно 45 000 фанатів, сьогодні очікується близько 34 000 уболівальників.

Відзначається, що 460 глядачів із загальної кількості підтримуватимуть суперників підопічних Сергія Реброва.

Нагадаємо, матч Україна — Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.