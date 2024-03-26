Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, у якому зіграють Україна та Ісландія.

Збірні України та Ісландії розіграють поміж собою перепустку до чемпіонату Європи-2024 у Вроцлаві.

Сергій Ребров, після перемоги над Боснією і Герцеговиною (2:1), залучив до стартового складу Маліновського до опорної зони, тоді як Циганков зіграє праворуч в атаці. Яремчук очолить напад.

Оге Гарейде, на тлі перемоги над Ізраїлем (4:1), використав із перших хвилин Йоганна Гудмундссона та Торстейнссона під нападниками, до пари яких долучиться Гудьйонсен.

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Бражко, Маліновський — Циганков, Судаков, Мудрик — Яремчук.

Запасні: Бущан, Трубін, Михайліченко, Таловєров, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Зінченко, Ванат, Бондар, Зубков, Тимчик.



Ісландія: Вальдімарссон — Пальссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон — Траустасон, Гаральдссон — Й. Гудмундссон, Торстейнссон — А. Гудмундссон, Гудьйонсен.

Запасні: Олафссон, Гуннарссон, Сампстерд, Германнссон, Еллертссон, Фіннбогасон, Фіннссон, В. Віллюмссон, Андерссон, Йоганнессон, Оскарссон Глінссон.



Гра Україна — Ісландія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.