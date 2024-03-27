Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
27 березня 2024, 15:58
Матвієнко: Велика честь бути капітаном у такому найважливішому матчі
Український центрбек висловився про перемогу над Ісландією у вирішальному матчі відбору на Євро-2024.
Микола Матвієнко, Getty Images
27 березня 2024, 15:58
У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.
Центральний захисник "синьо-жовтих" Микола Матвієнко поділився враженнями від результату протистояння з ісландцями, в якому він вийшов із капітанською пов'язкою.
"Велика честь бути капітаном у такому найважливішому матчі", — написав Микола Матвієнко в своєму Instagram.
Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.