Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
02 червня 2024, 16:27
Німеччина — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу 03.06.2024
Football.ua разом з національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляють текстову трансляцію товариського матчу, який пройде 3 червня та розпочнеться о 21:45.
Німеччина - Україна, Getty Images
02 червня 2024, 16:27
У рамках підготовки до Євро-2024 збірні Німеччини та України проведуть товариський поєдинок.
Товариська зустріч пройде у Нюрнберзі на стадіоні Макс-Морлок-Штадіон. Стартовий свисток прозвучить 3 червня о 21:45 за Києвом, а слідкувати за його подіями ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.
Онлайн-трансляція товариського матчу Німеччина — Україна:
Онлайн-трансляція буде доступна у цій новині у день матчу.
Між собою Німеччина та Україна провели дев'ять матчів, із яких п'ять виграли німці, а ще чотири гри закінчилися внічию.