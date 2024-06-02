Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом з національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляють текстову трансляцію товариського матчу, який пройде 3 червня та розпочнеться о 21:45.

У рамках підготовки до Євро-2024 збірні Німеччини та України проведуть товариський поєдинок.

Товариська зустріч пройде у Нюрнберзі на стадіоні Макс-Морлок-Штадіон. Стартовий свисток прозвучить 3 червня о 21:45 за Києвом, а слідкувати за його подіями ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

Онлайн-трансляція товариського матчу Німеччина — Україна:

Онлайн-трансляція буде доступна у цій новині у день матчу.

Між собою Німеччина та Україна провели дев'ять матчів, із яких п'ять виграли німці, а ще чотири гри закінчилися внічию.