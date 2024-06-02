Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Воротар прокоментував хід підготовки колективу Сергія Реброва до матчу проти Німеччини.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін висловився щодо готовності "синьо-жовтих" до найближчих товариських матчів і чемпіонату Європи-2024, передає офіційний сайт УАФ.

Вже в понеділок, 3 червня, збірна України зустрінеться зі збірною Німеччини в контрольному поєдинку. Трубін поділився своїми очікуваннями від майбутньої гри:

"Я вважаю, що ми готові до поєдинку з Німеччиною. Наша мета — підготуватися через цей збір саме до Євро. Тому все поступово, день по дню, гра за грою будемо вдосконалюватися, щоб підійти до Євро готовими не на сто, а на всі двісті відсотків.

Грати за національну збірну, тим паче в нинішніх реаліях, — мотивація на межі фантастики! Неважливо, проти кого ми граємо, адже ми граємо за цю емблему, за нашу збірну, за нашу країну. Тож немає різниці, хто в суперниках — Німеччина, Польща чи Молдова", — сказав 22-річний воротар.

Нагадаємо, стартовий свисток у матчі Німеччина — Україна в Нюрнберзі має пролунати о 21:45 за київським часом.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).