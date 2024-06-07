Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з остаточною заявкою "синьо-жовтих" на чемпіонат Європи-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт УАФ.

Військові, волонтери та парамедики, лідери думок, митці та найвідданіші вболівальники різного віку та професій долучилися до оголошення складу команди. Імена гравців, які братимуть участь у майбутньому турнірі, лунали з різних куточків країни.

Заявка збірної України на Євро-2024

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко (Полісся).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа).

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).