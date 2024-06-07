Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команду Сергія Реброва підтримуватимуть на стадіоні щонайменше 2300 фанатів.

Національна збірна України проведе свій другий товариський матч у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, тоді як суперником "синьо-жовтих" стане збірна Польщі.

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Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), контрольний поєдинок на Національному стадіоні у Варшаві мають відвідати більше 43 тисяч вболівальників (арена вміщує у загальному 58580 глядачів).

Зазначається, що серед вищезгаданої кількості щонайменше 2300 вболівальників підтримуватимуть підопічних Сергія Реброва.

Матч Польща — Україна відбудеться сьогодні, 7 червня, о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція буде доступна на Football.ua. У своєму першому контрольному поєдинку "синьо-жовті" зіграли в нульову нічию з Німеччиною.