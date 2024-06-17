Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Румунський центрбек висловився про настрої всередині своєї збірної напередодні стартового матчу Євро-2024.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України зустрінеться з Румунією.

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Центральний захисник румунської команди Раду Дрегушін, який виступає за Тоттенгем, поділився очікуваннями від майбутнього старту чемпіонату Європи.

"Я сподіваюся, що ми приїхали до Німеччини в хорошому настрої, з настроєм на перемогу, і я сподіваюся, що ми продовжимо радувати всіх румунських вболівальників, які нас підтримують. Коли ми говоримо про чемпіонат Європи, немає "легких команд". На Євро потрапляють лише кращі з найкращих, і кожен буде грати на максимумі своїх можливостей до самого кінця.

У мене є відчуття, що ми покажемо, що в Румунії є хороші футболісти. Ми заслуговуємо бути на Євро. Ми заслужили своє місце тут своїми виступами на полі. І ми хочемо продовжувати прогресувати і викроїти собі місце в підручниках з історії", — цитує слова Раду Дрегушіна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Румунія — Україна відбудеться сьогодні, 17 червня, о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).