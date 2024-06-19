Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник України прокоментував підготовку до Словаччини.

Збірна України програла перший матч на чемпіонаті Європи-2024 Румунії (0:3), після чого готується до другої гри — проти Словаччини.

Півзахисник "синьо-жовтих" Володимир Бражко розповів про актуальний стан команди.

"Треба якомога швидше забути гру проти Румунії та проаналізувати власні помилки. Усе ще залишаються шанси на вихід із групи, тож будемо готуватись. Сподіваюсь, що ми покажемо гарну гру в матчі проти Словаччини.

Розмова в роздягальні? Те, що було в роздягальні, — залишиться в роздягальні. Нічого не можу вам сказати.

Звичайно, це все складно. Це був шок для нас та потужний удар, який потрібно витримати й пропустити через себе. Це буде для нас урок, важкий урок. Але, мабуть, він був потрібен, щоб прокинутись і зрозуміти, де ми знаходимось і на якому рівні ми граємо.

Гру Словаччини та Бельгії застав лише трошки, другий тайм, коли приїхали до готелю. Будемо розбирати й це матч також. Їхній результат? Та нам потрібно за собою слідкувати. Треба дві перемоги для того, аби вийти з групи, тож будемо працювати над цим.

Словаччина — гарна команда. Самі бачили, що вони обіграли Бельгію — це теж топ-збірна, можна сказати. Буде нелегко, бо команда організована, яка знає, що робити на полі. Але можна скільки завгодно розбирати, проте головне — щоб вийшов наш план на гру", — заявив український виконавець.

Матч Словаччина — Україна відбудеться 21 червня, о 16:00.