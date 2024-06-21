Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар автора переможного гола у матчі зі Словаччиною на Євро-2024.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною з рахунком 2:1 завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука.

Український форвард Роман Яремчук, який став автором переможного гола на 80-ій хвилині, поділився емоціями після гри зі словаками.

"Чесно кажучи, велика гордість представляти країну. У цей непростий час це підтвердження, що ми ніколи не здаємося, що б не було і лише рухаємося вперед. Ми отримали великий удар під дих кілька днів тому, через що проти Словаччини був найважливіший матч у моїй кар'єрі. Ми віддали все життя заради цієї перемоги, всі емоції. Дякую вболівальникам за підтримку — з гордістю можна готуватися до наступного матчу.

Різниця між грою з Румунією? Потрібно судити про це вболівальникам. Є експерти, які дивляться наші ігри. Було видно, що ми були на голову агресивнішими. Початок матчу був складним, суперник хороший, гарні футболісти. Десь вони переламали нашу ініціативу, взяли м'яч під контроль та створили моменти. Але добре, що ми витримали, дотерпіли до кінця та вирвали перемогу.

Мій гол? На тренуваннях ти відпрацьовуєш декілька сотень разів такі моменти. Якщо на тренуваннях ти до них відносишся серйозно, то обов'язково в грі тобі пощастить. Проти Словаччини вийшов такий епізод, коли потрібно було зробити два швидких дотики до м'яча, бо і суперник, і воротар були близькими до мене. У мене не було часу на якісь рухи, тому вийшло так, що прийняв м'яча і пробив. І вийшло, що м'яч залетів у ворота.

Емоції від гола? Важко сказати. Ти працюєш заради цього. Я цілий сезон терпів, пережив чимало травм, різні періоди в кар'єрі. Але я ніколи не здавався, знав, що прийде такий момент, як проти Словаччини. І що я буду пишатися тим, що працюю дуже багато заради них. Ніколи не потрібно здаватися, які б не були моменти — треба працювати, і Бог тобі принесе подарунок.

Як перемогти Бельгію? Словаччина вже перемагала Бельгію, ми — Словаччину. Тут заплутана група, Бельгія, як я казав раніше — топзбірна з топфутболістами. Будемо аналізувати, зосередимося на своїй грі, треба просто гарно підготуватися до неї", — сказав Роман Яремчук в ефірі Суспільне Спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Словаччина — Україна ви можете на Football.ua.