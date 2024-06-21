Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Президент УАФ висловився про переможний результат головної команди країни проти Словаччини.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною з рахунком 2:1 завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко коротко поділився враженнями від виступу нашої команди.

"Вітаю команду з перемогою! Сьогодні ми були єдині!" — написав Андрій Шевченко в своєму Instagram.



Дивитися відео голів та огляд матчу Словаччина — Україна ви можете на Football.ua.