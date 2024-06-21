Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер збірної Словаччини висловився про поразку від України на Євро-2024.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною з рахунком 2:1 завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука.

Голкіпер збірної Словаччини Мартін Дубравка, який на клубному рівні виступає за Ньюкасл Юнайтед, поділився емоціями від результату протистояння з українською командою та оцінив переможний гол Романа Яремчука.

"Ми дуже розчаровані. У першому таймі класно грали, стартові 45 хвилин були під нашим контролем. Створили трішки моментів, але забили лише один гол.

Готувалися до всього, ніколи не недооцінюємо наших суперників. Знаємо, наскільки якісні футболісти у збірної України, як вони переживають за футбол та як важко проти них грати. Перші 35 хвилин для нас були класними, треба було забивати. Але у другому таймі це була дуже важка гра для нас, ми втратили контроль над нею та програли. Були впевненими в собі і перед матчем проти Бельгії. Але Україна — інша команда, інша система та атака. Ми були готові, добре грали з м'ячем, але в другому таймі щось пішло не так.

Другий гол — просто прекрасний перший дотик нападника. Не знав навіть, чи м'яч пролітає повз ліву або праву ногу — настільки класний був дотик від Яремчука.

Шанси Словаччини на плей-оф? Буде важко. Ви бачите, що на цьому Євро всі команди можуть виграти в будь-якому матчі. Але ми дуже досвідчені, нам потрібно просто відновитися після цього матчу та підійти в гарному стані до збірної Румунії", — цитує слова Дубравки Суспільне Спорт.

ГОЛ РОМАНА ЯРЕМЧУКА:



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