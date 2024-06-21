Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український голкіпер висловився про перемогу над Словаччиною на Євро-2024.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною з рахунком 2:1 завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука.

Воротар збірної України Анатолій Трубін, який вийшов у старті замість Андрія Луніна, поділився враженнями від переможної гри зі словаками та висловив думку щодо причин провалу проти румунів у першому турі.

"Всі бачили, що перші 20-25 хвилин були дуже важкі для нас. Але після того, як рахунок став 0:1, зрозуміли, що не маємо шляху назад. Змінили нашу тактику — це спрацювало. Як бачите, проти Словаччини була справжня збірна, а не та, що у першій грі проти Румунії.

Як змінили тактику? У нас були дуже важкі моменти, коли вони тримали м'яч під контролем. Тому саме пресинг ми змінили — вони дуже легко виходили з-під нього. У другому таймі у них майже не було моментів чи ударів.

Всі розуміють позицію воротаря: ціна помилки — на 90% це гол. Тому психологічно голкіпери мають бути зосереджені та емоційно стійкі. Ніколи не знаєш, що може бути. Я був готовий на першу гру, був готовий зараз. Такі турніри для нас, футболістів, — щось унікальне, тим паче в теперішній час. Дуже радий, що змогли перемогти. Третя гра буде вирішальною.

Добре, що перемогли, але я розумію, що були деякі помилки. І той гол, який пропустили — можна було врятувати. Але це минуле — головне, що ми перемогли. Треба відпочити і потім готуватися далі

Що потрібно покращити у грі з Бельгією? У грі з Румунією нам не вистачило виграної боротьби в ключових моментах. Всі матчі, що я дивлюся, — боротьба виходить на перший план. Навіть топові збірні важко перемагають: Англія, Франція. На рівні збірних всі вміють грати, бо тут зібрані найкращі гравці. Це, можливо, один з найбільш ключових аспектів гри, над цим треба буде плідно попрацювати. І свіжа енергія дуже важлива — багато сил витратили. Але є час підготуватися та налаштуватися на гру", — цитує слова Трубіна Суспільне Спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Словаччина — Україна ви можете на Football.ua.