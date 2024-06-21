Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Один із лідерів збірної України провів вражаючий матч із Словаччиною, незважаючи на участь в колективній помилці під час пропущеного гола.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною з рахунком 2:1 завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука.

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко, який став співучасником командної помилки в пропущеному м'ячі у першому таймі, коли його три партнери по команді дозволили статися навісній передачі, в результаті якої Зінченко програв верхову боротьбу супернику, поділився враженнями від цього матчу та свого асисту на Миколу Шапаренка, який дозволив зрівняти рахунок.

"Ну дивіться, ми ще не вирішили нашу задачу. Так, ми перемогли, три очки були найголовнішими для нас. Вважаю, ми проявили характер, показали правильну реакцію, особливо у другому таймі. Бо після пропущеного м’яча команда була трохи опущеною вниз, але у другому таймі ми вийшли й відпрацювали, як треба, здобули результат.

Як впорався з моральним тиском після пропущеного гола? Цей тиск завжди зі мною, нікуди й не зникав. Але я щасливчик у цьому житті, бо в мене була нагода вчитися в найкращих у цьому виді спорту. Що взяв від них – ми всі живі люди, помиляємося. На полі, поза ним.

🌟 | PLAYER OF THE MATCH



Oleksandr Zinchenko v Slovakia:



👌 71 touches

🅰️ 1 assist

👟 44/54 accurate passes (0.13 xA)

🤺 5/5 ground duels won (🥇)

🏔️ 5/6 aerial duels won (🥇)

🚀 4 clearances (🥇)

🦵 4 tackles (🥇)

🚷 0 times dribbled past

📈 8.2 Sofascore Rating



A *huge*… pic.twitter.com/tx02REH0pW — Sofascore (@SofascoreINT) June 21, 2024

Але найважливіше, які висновки з цього зробиш. Бо тут два варіанти: можеш здатися, опустити голову, закриватися від м’яча, бо вже припустився помилки; або можеш навпаки перегорнути цю сторінку. Так, це вже трапилося, потрібно показати правильну реакцію, йти вперед, просити м’яч, підштовхувати інших. Дуже дякую хлопцям, бо багато хто підійшов до мене підтримав. У другому таймі показали, що ми хороша команда.

Асист на Шапаренка? Ми домовлялися з хлопцями ще перед матчем, бо це саме те, чого нам не вистачало в грі з Румунією. Ми не насичували штрафний майданчик суперника. Домовлялися, що коли м’яч буде на фланзі, то вже тоді буде якомога більше людей перебувати у штрафному. Побачив Колю, він зайняв дуже хорошу позицію, його удар говорить сам за себе.

Дуже щасливий за нього, бо він дуже багато працює над собою, повернувся після такої важкої травми. Повністю заслуговує на те, що провів дуже важливий матч" — заявив Олександ Зінченко для Профутбол Digital.

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