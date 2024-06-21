Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Центрбек збірної Словаччини висловився про поразку від України на Євро-2024.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною з рахунком 2:1 завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука.

Центральний захисник збірної Словаччини Мілан Шкрініар поділився враженнями від результату протистояння з українською командою.

"Перший тайм пройшов добре, але після перерви ми не змогли грати на такому ж високому рівні. Ми дозволили супернику перевернути гру. Ми розчаровані, хотіли, щоб усе склалося інакше, але важливо, що ми все ще при справах.

Прикро, що змарнували шанс на перемогу після такого чудового першого тайму, але не можна опускати голову. Нам потрібно виправлятися та покращувати те, що було не дуже добре", – наводить слова Шкрініара пресслужба УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Словаччина — Україна ви можете на Football.ua.