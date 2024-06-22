Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

33-річний француз повторив досягнення Ліліана Тюрама.

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн вийшов у стартовому складі збірної Франції на вчорашній матч проти Нідерландів (0:0) у другому турі групового етапу Євро-2024.

За інформацією Opta, Грізманн повторив рекорд збірної Франції серед польових гравців за кількістю матчів на великих турнірах — чемпіонатах Європи та чемпіонатах світу.

У 33-річного француза стільки ж ігор на чемпіонатах Європи та світу, скільки у Ліліана Тюрама – по 32 зустрічі.

Також Грізманн виходив у старті у кожному з 11 останніх матчів Франції на Євро. Серед футболістів, що нині виступають, найкращі серії лише у португальця Кріштіану Роналду (18) та німця Тоні Крооса (13).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Франція.