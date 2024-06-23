Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Очолити рейтинг удалося одному з опонентів збірної України.

В УЄФА назвали десятку найшвидших гравців чемпіонату Європи-2024 у Німеччині за підсумками двох турів групового етапу.

Першу сходинку рейтингу посів лівий вінгер збірної Румунії Валентін Міхейле. Максимально розвинута 24-річним виконавцем швидкість становить 35.8 км/год.

Місце в топ-10 здобув і лівий вінгер збірної України Михайло Мудрик. Максимальна швидкість 23-річного гравця — 34.9 км/год.

Нагадаємо, гол Яремчука у ворота Словаччини претендує на звання найкращого в 2 турі групового етапу Євро-2024.