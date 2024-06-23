Результативний удар Романа допоміг збірній України здобути перемогу.
Мартін Дубравка і Роман Яремчук, Getty Images
23 червня 2024, 14:37
В УЄФА оголосили, які голи претендують на звання найкращого в другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.
Серед претендентів опинилися нападник збірної України Роман Яремчук, півзахисник збірної Данії Мортен Юльманн, півзахисник збірної Швейцарії Джердан Шакірі та захисник збірної Австрії Гернот Траунер.
Підтримати свого фаворита можна за посиланням.
Автором найкращого гола в 1 турі групового етапу турніру став захисник збірної Туреччини Мерт Мюлдюр.