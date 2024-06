В УЄФА оголосили, які голи претендують на звання найкращого в другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Серед претендентів опинилися нападник збірної України Роман Яремчук, півзахисник збірної Данії Мортен Юльманн, півзахисник збірної Швейцарії Джердан Шакірі та захисник збірної Австрії Гернот Траунер.

Tap below to vote for your favourite goal!



🇺🇦 Roman Yaremchuk vs Slovakia

🇩🇰 Morten Hjulmand vs England

🇨🇭 Xherdan Shaqiri vs Scotland

🇦🇹 Gernot Trauner vs Poland