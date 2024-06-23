Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Результативний удар Романа допоміг збірній України здобути перемогу.

В УЄФА оголосили, які голи претендують на звання найкращого в другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Серед претендентів опинилися нападник збірної України Роман Яремчук, півзахисник збірної Данії Мортен Юльманн, півзахисник збірної Швейцарії Джердан Шакірі та захисник збірної Австрії Гернот Траунер.

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🇺🇦 Roman Yaremchuk vs Slovakia

🇩🇰 Morten Hjulmand vs England

🇨🇭 Xherdan Shaqiri vs Scotland

🇦🇹 Gernot Trauner vs Poland@AlipayPlus | #EUROGOTT — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024

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Автором найкращого гола в 1 турі групового етапу турніру став захисник збірної Туреччини Мерт Мюлдюр.