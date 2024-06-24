Тренер збірної Угорщини підбив підсумки матчу проти Шотландії.
Марко Россі, GETTY IMAGES
24 червня 2024, 13:06
Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі прокоментував перемогу над Шотландією (1:0) в матчі 3-го туру Євро.
"Шотландія володіла м'ячем трохи більше, особливо у першому таймі. У другій половині гра йшла як на гойдалці. Можна сказати, що це був рівний матч, у якому ми мали більше шансів.
Вони більше володіли м'ячем, але все ж таки я думаю, що ми перемогли заслужено", — сказав Россі.
Шотландія — Угорщина 0:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024