Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер збірної Угорщини підбив підсумки матчу проти Шотландії.

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі прокоментував перемогу над Шотландією (1:0) в матчі 3-го туру Євро.

"Шотландія володіла м'ячем трохи більше, особливо у першому таймі. У другій половині гра йшла як на гойдалці. Можна сказати, що це був рівний матч, у якому ми мали більше шансів.

Вони більше володіли м'ячем, але все ж таки я думаю, що ми перемогли заслужено", — сказав Россі.

Шотландія — Угорщина 0:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024