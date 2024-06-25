Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич бельгійської національної команди висловився щодо 3 туру групового етапу Євро-2024.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско поділився своїми думками щодо майбутнього матчу проти збірної України в 3 турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

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Керманич бельгійців зазначив, що він та його підопічні налаштовані на здобуття 3 очок.

"Я не можу дати вам рецепту нічийного результату матчу: ми граємо тільки на перемогу. Нас не хвилює турнірне становище в групі, ми хочемо перемогти. Що стосується останніх, умовно, десяти хвилин зустрічі, ми знаємо, що робити, щоб утримати результат, але від початку ми будемо налаштовані на перемогу.

Контратаки — їхня природна сила через швидкість гравців атакувальної ланки, таких як Судаков, Мудрик і Довбик. Вони люблять володіти м'ячем, контролювати його. Вони довго роблять це і добре грають позиційно. З ними було нелегко навіть Англії, Італії та Німеччині. Вони можуть змагатися на високому рівні з будь-яким суперником", — передає офіційний сайт УЄФА слова Тедеско.

Нагадаємо, матч Україна — Бельгія відбудеться завтра, 26 червня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.