Легендарний англійський форвард поділився очікуваннями від матчу України проти Бельгії на Євро-2024.
Алан Ширер, Getty Images
26 червня 2024, 19:44
У своєму третьому вирішальному матчі групового етапу Євро-2024 національна збірна України зустрілася з Бельгією.
Легендарний нападник збірної Англії, Ньюкасл Юнайтед та Блекберн Роверс Алан Ширер, який працює експертом на цьому чемпіонаті Європи, висловився щодо рішення керманича "синьо-жовтих" Сергія Реброва зіграти одночасно з двома форвардами Романом Яремчуком та Артем Довбиком.
"Я очікую, що боротьба між двома українськими форвардами та захистом Бельгії буде захоплюючою", — цитує слова Алана Ширера офіційний сайт УЄФА.
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