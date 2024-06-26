Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Легендарний англійський форвард поділився очікуваннями від матчу України проти Бельгії на Євро-2024.

У своєму третьому вирішальному матчі групового етапу Євро-2024 національна збірна України зустрілася з Бельгією.

Легендарний нападник збірної Англії, Ньюкасл Юнайтед та Блекберн Роверс Алан Ширер, який працює експертом на цьому чемпіонаті Європи, висловився щодо рішення керманича "синьо-жовтих" Сергія Реброва зіграти одночасно з двома форвардами Романом Яремчуком та Артем Довбиком.

"Я очікую, що боротьба між двома українськими форвардами та захистом Бельгії буде захоплюючою", — цитує слова Алана Ширера офіційний сайт УЄФА.

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