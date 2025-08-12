Франція

ПСЖ визначив склад на матч проти Тоттенгема 13 серпня.

ПСЖ, переможці Ліги чемпіонів-2024/25, оприлюднили список гравців на матч Суперкубка УЄФА проти Тоттенгема, який відбудеться завтра, 13 серпня.

У парижан відсутні Ілля Забарний, який приєднався до клубу лише сьогодні вранці, та Джанлуїджи Доннарумма, якого пов’язують із відходом цього літа.

У заявці значаться воротар-новачок Люка Шевальє та матвєй сафонов. Останнього ЗМІ прогнозували покинути команду після приходу Забарного, але він поки залишається.

Раніше повідомлялося, що Забарний став другим найдорожчим українцем в історії.