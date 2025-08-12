Франція

Парижани оголосили про трансфер українського захисника.

Колишній захисник Борнмута Ілля Забарний став гравцем ПСЖ. Про це повідомила пресслужба чинного переможця Ліги чемпіонів.

Захисник збірної України підписав контракт до 2030 року.

Раніше повідомлялось, що сума трансферу складе 63 мільйони євро, ще три мільйони передбачені у вигляді бонусів. Очікується, що у своєму першому сезоні в Парижі Забарний зароблятиме 4,5 мільйона євро після сплати податків.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Діакіте з Лілля може стати заміною Забарному в Борнмуті.