Англія

Захисник обійшов Андрія Шевченка.

Захисник Борнмута Ілля Забарний став гравцем ПСЖ. Про це повідомила пресслужба чинного переможця Ліги чемпіонів.

Захисник збірної України підписав контракт до 2030 року.

Таким чином, Ілля став другим найдорожчим українцем в історії, обійшовши Андрія Шевченко:

1. Михайло Мудрик з Шахтаря до Челсі за 70 млн євро.

2. Ілля Забарний з Борнмута до ПСЖ за 67 млн евро.

3. Андрій Шевченко з Мілана до Челсі за 43.9 млн євро.

4. Олександр Зінченко з Манчестер Сіті до Арсенала за 35 млн євро.

5. Артем Довбик з Жирони до Роми за 30.5 млн євро.