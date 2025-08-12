Захисник обійшов Андрія Шевченка.
Ілля Забарний, getty images
12 серпня 2025, 11:38
Захисник Борнмута Ілля Забарний став гравцем ПСЖ. Про це повідомила пресслужба чинного переможця Ліги чемпіонів.
Захисник збірної України підписав контракт до 2030 року.
Таким чином, Ілля став другим найдорожчим українцем в історії, обійшовши Андрія Шевченко:
1. Михайло Мудрик з Шахтаря до Челсі за 70 млн євро.
2. Ілля Забарний з Борнмута до ПСЖ за 67 млн евро.
3. Андрій Шевченко з Мілана до Челсі за 43.9 млн євро.
4. Олександр Зінченко з Манчестер Сіті до Арсенала за 35 млн євро.
5. Артем Довбик з Жирони до Роми за 30.5 млн євро.