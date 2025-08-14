Франція

Едуар може змінити АПЛ на Лігу 1.

Ніцца планує зробити крок для підписання нападника Крістал Пелас Одсонна Едуара. Про це повідомляє французьке видання Foot Mercato.

26-річний форвард, який перейшов до Крістал Пелас із Селтіка у 2021 році, добре знайомий із французьким футболом — він є вихованцем академії ПСЖ та мав ігрову практику в Лізі 1 під час оренди в Тулузі.

Минулого сезону Едуар виступав за Лестер на правах оренди, однак провів лише 6 матчів у всіх турнірах. Очікується, що цього літа нападник залишить Пелас на постійній основі. За інформацією джерела, він уже відхилив варіант із переходом до Жирони, оскільки хоче повернутися до Франції.

Transfermarkt оцінює вартість гравця в 8 мільйонів євро.