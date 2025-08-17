Український захисник зіграє з перших хвилин проти Нанта.
Ілля Забарний, ПСЖ
17 серпня 2025, 21:05
Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний вперше вийде у стартовому складі парижан у матчі першого туру Ліги 1 проти Нанта.
22-річний українець вперше потрапив у заявку нової команди після переходу з Борнмута. Для нього зустріч із Нантом стане офіційним дебютом у футболці ПСЖ.
Нагадаємо, паризький клуб оголосив про підписання Забарного 12 серпня.
ПСЖ також посилився Люкою Шевальє та Ренато Маріном під час літнього трансферного вікна.
Матч між ПСЖ і Нантом відбудеться 17 серпня о 21:45 за київським часом.