Український оборонець поспілкувався з клубною пресслужбою.

Центральний захисник Ілля Забарний прокоментував свій перехід із Борнмута до ПСЖ.

Паризький гранд нарешті поставив крапку в трансферній сазі за участі 22-річного українця, придбавши його за 63+3 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2030 року.

"Це просто неймовірно, і я дуже пишаюся цим. Для мене ПСЖ — найкращий клуб і найкращий проєкт у світі. Я думаю, що це був найкращий можливий вибір, і я тут, щоб викладатися на полі на повну.

Я відчував бажання побачити мене тут, що сильно мотивувало зробити цей крок якомога швидше. Це новий і чудовий досвід для мене. Я ще молодий, тож маю пробувати нове — саме тому й вважаю це рішення правильним.

Не можу дочекатися зустрічі з усіма, і, звісно ж, Луїсом Енріке також. Я знаю, чого він від мене очікує, і готовий до цього. Ми вже зустрічалися, коли він очолював збірну Іспанії, і тоді Україна виграла 1:0. Я бачив, який він енергійний і мені це дуже подобається! Чесно кажучи, я люблю цю пристрасть, і так, я теж її привнесу. Мені також подобається те, що команда робить тактично. Я переглянув кілька ігор і мені дуже сподобалося, як грає команда. Я закохався у стиль гри ПСЖ, тому для мене справді чудово бути тут.

Я молодий, мені 22 роки, хоча почуваюся старшим. Я вже накопичив чимало досвіду, і думаю, що це допоможе мені в майбутньому, хоча, звичайно, я продовжуватиму вчитися. Я з нетерпінням чекаю цього.

Мій спокій на полі й поза ним? Це найважливіше для мене. Завжди потрібно наполегливо працювати, обмірковувати кожну можливу ситуацію на полі й бути терплячим.

Не можу дочекатися свого дебюту й зустрічі з уболівальниками. ПСЖ — величезний клуб, і я очікую, що буде важко, але я готовий. Я просто з нетерпінням чекаю зустрічі з командою й початку гри", — цитує Забарного офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, Ілля став першим українцем в історії клубу. Вже відомо, який номер він обрав у паризькому гранді.