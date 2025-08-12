Франція

Президент паризького клубу високо оцінив українського захисника.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував підписання Іллі Забарного з Борнмута.

"Ми раді продовжити зміцнення нашого колективу з підписанням Іллі Забарного. Ілля — талановитий гравець збірної та великий професіонал. Він зробить вагомий внесок у все, що ми будуємо в довгостроковій перспективі в ПСЖ", – зазначив Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, 22-річний оборонець став першим українським футболістом в історії ПСЖ та підписав контракт до 2030 року.