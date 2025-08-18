Франція

Іспанський наставник залишився задоволений грою новачків у стартовому матчі Ліги 1.

У стартовому матчі чемпіонату Франції ПСЖ здобув перемогу над Нантом з рахунком 1:0. Дебют у складі парижан відзначили український захисник Ілля Забарний та французький воротар Люка Шевальє, які вийшли у стартовому складі.

Головний тренер паризької команди Луїс Енріке залишився задоволений грою обох новачків. Після зустрічі іспанець заявив, що підписані гравці здатні значно посилити команду.

"Гравці, яких ми підписали, багато внесуть у нашу гру. Шевальє та Забарний сьогодні грали на дуже хорошому рівні. Ми їх знаємо, вважаємо, що вони гравці, які можуть покращити команду. Це перший матч, ми спокійні, зібрані та впевнені в собі", – сказав Енріке.

У наступному турі ПСЖ прийматиме Анже.