Франція

Захисник ПСЖ високо оцінив талант французького форварда.

Український оборонець ПСЖ Ілля Забарний поділився враженнями від співпраці з Усманом Дембеле, підкресливши, що давно мріяв грати в одній команді з ним.

Нант — ПСЖ 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги 1

"Завжди мріяв грати поруч із Дембеле. Він неймовірно технічно обдарований, і приємно мати такого футболіста у своїй команді. Він абсолютно заслуговує на Золотий м’яч: виграв усе і був найяскравішим гравцем минулого сезону", – сказав Забарний у коментарі для Tayo.

У наступному турі ПСЖ прийматиме Анже.