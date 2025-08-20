Франція

Півзахисник став доступним на трансферному ринку після конфлікту в Марселі.

Після скандалу в роздягальні Марселя та офіційного виставлення на трансфер Адрієн Рабьо опинився в центрі уваги одразу кількох клубів. 29-річний півзахисник більше не входить у плани французького клубу й отримав пропозиції з Італії, Туреччини та Саудівської Аравії.

За інформацією L’Equipe, серед претендентів називають Інтер, Ювентус та Мілан, де хавбек має тісні зв’язки з наставником Масіміліано Аллегрі. Також Галатасарай розглядає його як альтернативний варіант у разі невдачі з трансфером Ілкая Гюндогана.

Втім, найсерйозніший інтерес надходить із Саудівської Аравії. Аль-Іттіхад, який очолює Лоран Блан — саме він свого часу дав Рабьо шанс у першій команді ПСЖ, — вже обговорює можливість підписання півзахисника. Очікується, що рішення щодо майбутнього француза може бути ухвалене найближчим часом.