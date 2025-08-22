Італієць розкритикував оточення Рабьо.
Де Дзербі, getty images
22 серпня 2025, 18:49
Головний тренер французького Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився про конфлікт між Адрієнем Рабьо та Джонатаном Роу. Цитує італійського фахівця RMC Sport.
"На полі потрібно показувати свої "яйця", а не між партнерами по команді. Ніхто не повинен відчувати себе вище клубу. Захищати кольори команди – честь і гордість. Скрізь знайдуться гравці сильніші, і є багато тренерів, які кращі за мене. Нам потрібно зберегти професіоналізм та хорошу поведінку.
Ось факти: у понеділок ми повідомили гравцям про рішення клубу – і воно було тимчасовим. Потім все пішло шкереберть, і не через клуб, а через оточення Рабьо. Я відклав свою гордість вбік.
Коли мати Рабьо каже, що ми дали Грінвуду другий шанс... Це божевілля. У тому випадку йшлося про особисте життя, а в цьому випадку ми говоримо про бійку на робочому місці.
Коли мама Рабьо каже, що я лаюся, як було показано в клубному серіалі – це правда. Але також я здатний обійняти Рабьо, показати йому нашу підтримку.
Десять днів тому, коли Адрієн шукав житло, я сказав, що віддаю йому свій будинок в Екс-ан-Провансі, а сам поїду в готель. Я зробив це заради Адрієна", – сказав Де Дзербі.
Раніше мама Рабьо розкритикувала Марсель за подвійні стандарти.