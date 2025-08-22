Франція

Італієць розкритикував оточення Рабьо.

Головний тренер французького Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився про конфлікт між Адрієнем Рабьо та Джонатаном Роу. Цитує італійського фахівця RMC Sport.

"На полі потрібно показувати свої "яйця", а не між партнерами по команді. Ніхто не повинен відчувати себе вище клубу. Захищати кольори команди – честь і гордість. Скрізь знайдуться гравці сильніші, і є багато тренерів, які кращі за мене. Нам потрібно зберегти професіоналізм та хорошу поведінку.

Ось факти: у понеділок ми повідомили гравцям про рішення клубу – і воно було тимчасовим. Потім все пішло шкереберть, і не через клуб, а через оточення Рабьо. Я відклав свою гордість вбік.

Коли мати Рабьо каже, що ми дали Грінвуду другий шанс... Це божевілля. У тому випадку йшлося про особисте життя, а в цьому випадку ми говоримо про бійку на робочому місці.

Коли мама Рабьо каже, що я лаюся, як було показано в клубному серіалі – це правда. Але також я здатний обійняти Рабьо, показати йому нашу підтримку.

Десять днів тому, коли Адрієн шукав житло, я сказав, що віддаю йому свій будинок в Екс-ан-Провансі, а сам поїду в готель. Я зробив це заради Адрієна", – сказав Де Дзербі.

Раніше мама Рабьо розкритикувала Марсель за подвійні стандарти.