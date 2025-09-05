Франція

Французький клуб не погодився відпускати захисника, попри інтерес міланців.

Монако відмовився відпустити німецького захисника Тіло Керера до Мілана в останні дні літнього трансферного вікна. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Наприкінці серпня італійський клуб зробив запит щодо можливого переходу 28-річного футболіста, однак монегаски вирішили зберегти його у складі команди.

Керер приєднався до Монако у січні 2024 року, спершу на правах оренди з Вест Гема за 500 тисяч євро, а згодом клуб викупив його контракт за 11 мільйонів.

У минулому сезоні німецький захисник провів 40 матчів, забив п'ять голів та зробив один асист.