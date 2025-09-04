Франція

Обоє футболістів можуть повернутися на поле після вересня.

Монако оприлюднив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів, до якої потрапили новачки Поль Погба та Ансу Фаті. Хоча обидва футболісти ще не зіграли жодного матчу за клуб, тренер Аді Хюттер вирішив включити їх до списку, розраховуючи на важливу роль у подальшій частині турніру.

Погба підписав контракт із клубом на два роки після завершення 18-місячної дискваліфікації за допінг. Востаннє чемпіон світу-2018 виходив на поле ще у вересні 2023-го у футболці Ювентуса. Зараз він поступово набирає форму і може бути готовим до гри в жовтні.

Фаті, своєю чергою, перебрався з Барселони, де так і не зміг закріпитися через постійні травми. 22-річний нападник уже найближчим часом відновить тренування та може дебютувати після міжнародної паузи.

Ще в серпні Хюттер підкреслював, що обидва футболісти не будуть квапитися з поверненням, адже пріоритетом є їхнє здоров’я. Вони пропустили передсезонну підготовку, але у клубі впевнені, що Погба та Фаті здатні суттєво підсилити команду.

Попри потрапляння до єврокубкової заявки, малоймовірно, що француз і іспанець зіграють у першому матчі групового етапу проти Брюгге 18 вересня.