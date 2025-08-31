Нідерланди. Новина

Нідерландець повернувся на Батьківщину.

Ейндговенський ПСВ оформив трансфер нападника Майрона Боаду з французького Монако. Про це повідомляє офіційний сайт "червоно-білої армії".

Зазначається, що нідерландський клуб уклав з 24-річним гравцем контракт до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, ПСВ заплатив за Боаду 800 тисяч євро. В новій команді нідерландець гратиме під 21-м номером.

"Через тривалу травму Алассана Плеа ми шукали негайне підсилення для нашої атакуючої лінії. Майрон виявився найцікавішим варіантом у цьому плані. Він є перевіреним бомбардиром, а також справляє на нас дуже хороше враження. Ми переконані, що Майрон допоможе нам як у Ередивізі, так і в Лізі чемпіонів голами та результативними передачами", – сказав спортивний директор ПСВ Ернест Стюарт.

Минулого сезону Майрон Боаду на правах оренди відіграв за німецький Бохум 20 матчів, забив дев'ять голів та віддав одну результативну передачу.