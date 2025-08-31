Нідерланди. Новина
Нідерландець повернувся на Батьківщину.
Myron Boadu, psv
31 серпня 2025, 16:18
Ейндговенський ПСВ оформив трансфер нападника Майрона Боаду з французького Монако. Про це повідомляє офіційний сайт "червоно-білої армії".
Зазначається, що нідерландський клуб уклав з 24-річним гравцем контракт до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.
За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, ПСВ заплатив за Боаду 800 тисяч євро. В новій команді нідерландець гратиме під 21-м номером.
"Через тривалу травму Алассана Плеа ми шукали негайне підсилення для нашої атакуючої лінії. Майрон виявився найцікавішим варіантом у цьому плані. Він є перевіреним бомбардиром, а також справляє на нас дуже хороше враження. Ми переконані, що Майрон допоможе нам як у Ередивізі, так і в Лізі чемпіонів голами та результативними передачами", – сказав спортивний директор ПСВ Ернест Стюарт.
Минулого сезону Майрон Боаду на правах оренди відіграв за німецький Бохум 20 матчів, забив дев'ять голів та віддав одну результативну передачу.