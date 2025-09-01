Франція

Форварди в заключний день трансферного вікна переходять у нові клуби не тільки в Англії.

Швейцарський нападник французького Монако Брель Емболо за рік до завершення дії чинного контракту з клубом опинився серед претендентів на відхід зі розташування "монегасків".

У 28-річного виконавця був варіант із переходом до італійського Мілана, однак далі розмов ця історія не зрушила.

Натомість Ренн був цілком конкретним у своєму бажанні підписати гравця.

Напередодні "червоно-чорні" зробили ставку в 15 млн євро й досягли домовленості щодо трансферу.

Контракт буде підписано строком на чотири роки вже найближчим часом.

У минулому сезоні Емболо за 42 матчі забив сім голів та віддав дев’ять гольових передач.