Форварди в заключний день трансферного вікна переходять у нові клуби не тільки в Англії.
Борель Емболо, Getty Images
01 вересня 2025, 08:00
Швейцарський нападник французького Монако Брель Емболо за рік до завершення дії чинного контракту з клубом опинився серед претендентів на відхід зі розташування "монегасків".
У 28-річного виконавця був варіант із переходом до італійського Мілана, однак далі розмов ця історія не зрушила.
Натомість Ренн був цілком конкретним у своєму бажанні підписати гравця.
Напередодні "червоно-чорні" зробили ставку в 15 млн євро й досягли домовленості щодо трансферу.
Контракт буде підписано строком на чотири роки вже найближчим часом.
У минулому сезоні Емболо за 42 матчі забив сім голів та віддав дев’ять гольових передач.